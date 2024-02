El regreso de Ivana a la casa ha revolucionado a los participantes. La argentina entra junto a Finito para convivir con el resto hasta el domingo y ha tenido unas palabras con Elena . Ivana da a entender que ella está feliz con su paso por ‘GH DÚO’ y que se ha demostrado que ella no es rencorosa , lo que hace reflexionar a Elena sobre su enfrentamiento con Adara .

“Pero tela lo que me he encontrado fuera...Yo no soy la rencorosa”, llega a decir Ivana bien entrada la madrugada, tal y como hemos podido ver a través del minutado de 'GH DÚO'. Elena le pide que deje el tema, pues ya entiende a qué se puede referir y, más tarde, se desahoga junto a Asraf y Keroseno: “Espero que mi hija esté bien”, se lamenta Elena, visiblemente preocupada por Adara.