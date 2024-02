La pullita de Efrén a Ivana Icardi y Finito por su romance: "¿La relación vuestra es de verdad o no?"

Tal como ha dicho Gema Aldón, "love is in the air" (el amor está en el aire), en GH DÚO. Contra todo pronóstico, Ivana Icardi y Finito nos han regalado una de las historias y momentos más icónicos de esta edición de GH DÚO luego de gritar su amor "a los cuatro vientos" y de sellar su cariño con un auténtico beso en pleno programa y frente a cientos de espectadores.