El intenso cara a cara entre Ana María y Marc en plató: "Has ido contaminando a toda la casa en contra mía"

Pues bien, este domingo se han visto de nuevo las caras. A pesar de que todo parecía al principio ir bien, no iba a acabar la conversación entre ellos de la mejor manera. "Yo lo he dicho muchas veces, a mí si me ha gustado el concurso de Ana María. Eso no quita que cuando ha salido no me ha gustado cómo se ha portado conmigo y lo que ha dicho de mí", ha señalado Marc.