Ivana Icardi: "A Marta y Efrén nunca les he creído; cuando acabe GH todo estará bien, es show"

Las palabras de Efrén en su despedida después de ser expulsado molestaron a Marta López: "¿Cómo puede dejarme aquí dentro así?"

En el reencuentro de San Valentín Marta López se negó a olvidarse de lo sucedido y hacer las paces con Efrén

Nosotros hemos preguntado a Ivana, Finito y Gema Aldón por esta polémica...

La relación entre Efrén y Marta López viene de años atrás. Los dos concursantes comenzaron GH DÚO enfundándose en un abrazo que dejaba ver una buena relación entre ambos, dejando a un lado sus problemas del pasado y sus líos amorosos. Lejos de ser verdad, su relación se ha ido deteriorando a lo largo del concurso hasta el punto en el que Marta negó darle una segunda oportunidad a su amistad con el malagueño en su reencuentro por San Valentín.

En esa cita, en la que ambos volvían a verse después de la expulsión de Efrén, se pudieron escuchar muchos reproches y ambos confesaron haberse sentido traicionados tanto en el concurso como en el pasado.

Las imágenes que vio Efrén de Marta hablando sobre él el día de su expulsión molestaron al malagueño: "Le dije a Marta que no hablase más del tema de los dos. Luego veo vídeos en los que se dedica a estar criticándome por ahí y no es capaz de decírmelo a mí. Eso no es ser una amiga", confesó el mismo día de su expulsión.

Efrén tuvo la oportunidad de despedirse de Marta López desde plató, donde aprovechó para mandarle un claro mensaje: "A Marta no le mando un beso, espero después de lo que ha hecho llegue a la final". Un mensaje que no sentó nada bien a la colaboradora: "¿Cómo puede dejarme aquí dentro así? No me voy a callar, ya estoy harta de callarme, me parece tan feo", confesó.

Efrén, por su parte se ha mostrado afectado días más tarde del propio reencuentro, asegurando estar preocupado por su salud mental: "Lo he hablado con mi psicóloga y no quiero subir más a la casa de GH por mi salud mental. No estoy cómodo en conflictos y conociendo a Marta sé que nos vamos a matar si estamos ahí juntos", dijo el pasado jueves en la gala de GH Dúo.

Nosotros hemos preguntado a Ivana Icardi, Finito y Gema Aldón por su opinión sobre la relación de ambos y si entienden o no la reacción de Marta. Si quieres saber lo que dicen ¡Dale Play!

