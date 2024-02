Ivana sobre su relación con Finito: "Enamoramiento no hay, es una palabra muy grande"

"Todo el mundo duda de lo nuestro. Lo único que puedo decires que somos personas que conectamos mucho y somos muy afines. Me da igual lo que diga la gente yo sé lo que es verdad. Hay mucho más detrás de las cámaras" , confesaba Ivana. "La gente siempre va a dudar. No me importa. Yo voy a seguir siendo como soy", expresaba Finito

Lo cierto es que tal y como han comentado ninguno de los dos esperaba encontrarse con una nueva historia de amor en sus vidas. Aunque Ivana deja muy claro que de momento se están conociendo y que aún no se puede hablar de "enamoramiento": "Es una palabra muy grande. Enamoramiento no hay. Yo en realidad no pretendía conocer a nadie en mi paso por GH, pero se dio así", aclaraba la ex concursante de GH DÚO.