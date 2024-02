El 'cambio de grupo' de Manuel pone la casa al rojo vivo: "Hace falta un mes y medio para ver tu verdadera cara"

Keroseno da la cara por Manuel y estalla contra Lucía Sánchez

Manuel: "No tengo que demostrarle nada a nadie. Soy como soy"

A Lucía le parece raro que a Manuel le molesten barbaridades de otros grupos cuando Keroseno le ha dicho "auténticas barbaridades"

La relación entre Keroseno y Manuel cada vez es más estrecha en la casa de 'Gran Hermano Dúo'. Pero esta relación crea desconfianza en los demás. Y es que los concursantes que tenían afinidad con Manuel parecen haberse distanciado desde entonces. Ion Aramendi les ha preguntado sobre esto en directo durante la gala de este martes.

Manuel ha explicado que es verdad que con Keroseno ha tenido disputas y discusiones, pero que todas están habladas y solucionadas: "Aquí la gente no entiende que pueda tener un acercamiento con una persona que he tenido problemas. Soy una persona que olvida. No tengo por qué vivir del pasado". Por su parte, Keroseno ha señalado que sigue intentando averiguar "por qué pica tanto": "Es cosa nuestra. Como empiece a meterme en cosas ajenas...".

Cuando Ion ha preguntado a quién le chirría esta relación, Lucía no ha tardado en decir que a ella: "A Manuel se le ha llenado la boca diciendo que ha visto ciertas palabras, actitudes y gestos graves de la otra parte y que no quiere juntarse con gente así. Ha sido esta semana cuando ha cambiado todo. A mí me chirría". Además, la gaditana ha apuntado que también le parece raro que le molesten barbaridades de otros grupos cuando el grupo de Keroseno le ha dicho "auténticas barbaridades".

Keroseno da la cara por Manuel

En ese momento, Keroseno ha interrumpido a Lucía señalando que si quería que se hablara de las barbaridades que Lucía había dicho sobre Manuel: "Tú has hablado de la profesión de personas que no están aquí". Lucía ha estallado por completo contra Manuel y se ha puesto a gritar muchísimo: "Cuando le ha dicho barbaridades he sido la primera que he dado la cara por Manuel. A mí eso me duele. Es un cambiante y un falso. Me arrepiento de haber dado la cara por ti".

Manuel ha querido zanjar el tema señalando siguiente: "No tengo que demostrarle nada a nadie. Soy como soy, al que le guste bien y al que no también. Me posiciono cuando me tengo que posicionar".