Miguel Frigenti revela por qué cree que Lucía Sánchez ha cambiado de actitud con Manuel González

Para Frigenti, está muy clara la razón por la que Lucía ha dado un giro de 180º grados a su comportamiento y esa es que a la influencer gaditana no le gusta nada que exista la posibilidad de que su exnovio se pueda hacer con el premio de esta segunda edición de 'GH DÚO': "Está muy reventada porque no soporta la idea de que la audiencia prefiera darle el maletín a su ex. No se puede vivir con tanto rencor y con tanta soberbia".