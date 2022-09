Dani, Edurne, Risto y Santi cuentan con qué talento oculto sorprenderían si concursasen en 'Got Talent'

Got talent vuelve a Telecinco con la octava edición de 'Got talent España'. Se vienen sorpresas, actuaciones espectaculares y una nueva miembro para completar un elenco increíble: a Edurne, Santi Millán, Risto Mejide y Dani Martínez se une en esta ocasión la actriz Paula Echevarría, a la que sus compañeros han recibido con mucho entusiasmo (y alguna pullita de Risto, cómo no).