Risto Mejide aprovecha la actuación de Dharko Kolossus para vengarse de sus compañeros: "Así me he sentido yo"

Dharko Kolossus se presenta a 'Got Talent' con una modalidad que él mismo ha creado: el canto heroico . Según el participante, esta actividad consiste en cantar a través de los músculos. Nada más comenzar su actuación, Edurne ha pulsado el botón rojo para sorpresa de sus compañeros. A pesar de que la performance de Dharko no parecía estar entusiasmando a los miembros del jurado, Risto Mejide permanecía impasible .

Al publicista , al que enseguida se le refleja en la cara cuando un número no le termina de convencer, miraba al frente sonriendo y sin mediar palabra . "Algo habrá en esta actuación, que mi hermano, no ha hecho ni el amago de tocar a su primo. ¿Qué tiene?", ha querido saber Dani Martínez.

Risto se ha reído y ha desvelado sus intenciones secretas: "Hay exactamente lo mismo que las otras veces en las que una actuación no es perfecta y decías que hay algo. Quiero que os sintáis exactamente igual que yo el 99,9% de las veces. A demás voy a usar los mismos argumentos que vosotros: Me ha parecido original, nunca nadie había hecho nada así, a mí me ha sorprendido y además como eres de León, te doy un sí", ha ironizado el presentador.