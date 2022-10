Charly ha protagonizado un divertidísimo número en 'Got Talent' . La maga y cómica ha logrado conquistar hasta al mismísimo Risto Mejide que se ha quedado sin palabras tras su actuación.

Para probar suerte, los miembros del jurado debían hacer una sensual propuesta al presentador. "Que no me entere yo que ese culito pase hambre", ha dicho Paula Echavarría sin éxito. A continuación, le ha llegado el turno a Dani Martínez, que muerto de risa, le ha dicho a su compañero: "Vaya culito para mi pajarito". Edurne ha conseguido dar con la tecla al son de "Ese culito me lo como yo".