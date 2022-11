Elisabeth Akrap emocionó a todos nada más pisar el escenario de 'Got Talent' debido a su historia. "Hace un año que estoy enferma y no sé cuánto tiempo estaré aquí y quiero dedicárselo a mi hija. Si algún día no estoy, quiero que me vea haciendo lo que más me gusta", anunció en su presentación. Elisabeth tiene cáncer de mama pero le ha derivado en metástasis en la cadera, la columna y la cabeza. Su hija tiene 12 años.