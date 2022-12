Adriana Macías viene de México y es coach motivacional. La participante causó sensación en las audiciones de 'Got Talent' con su historia, su superación personal y su lección de vida. Tal es así, que consiguió el 'Pase de oro' de Santi Millán . En la semifinal del concurso, Adriana no ha defraudado aunque no ha provocado el mismo impacto.

Con un discurso muy emotivo durante su actuación, la participante se entregó por completo al público exponiendo cómo hay que sobreponerse a las dificultades y apreciar las oportunidades que te da la vida independientemente de las cartas que te dé. En el caso de Adriana, ella ha demostrado que no hay límites más que los que uno se pone. Por eso Adriana, a pesar de no tener brazos, no hay nada que no pueda hacer.