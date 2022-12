Risto y Edurne vuelven a ponerse de acuerdo con la actuación de Nuno Ponce: "Pocas veces pasa"

El joven ha deleitado con su personal voz y su fuerza a todo el teatro , pero eso no ha sido todo, también se ha atrevido a utilizar la armónica para dar un toque todavía más personal a la actuación.

Por su parte, Risto ha sido más crítico con la actuación: “Mi trabajo es intentar ayudar con la valoración, siempre te voy a decir mi verdad. Creo que has desaprovechado tu oportunidad, creo que tienes una voz muy personal, pero cuando realmente te la crees y creo que es un problema de elección de canción”. Y Edurne se ha mostrado de acuerdo con él: “Tengo que decir que me pasa pocas veces, pero coincido con mi compañero Risto. Creo que ha sido cuestión de la canción, eres muy joven, tu manera de cantar no es nada fácil. Pero que tienes un talento increíble es indiscutible”.