Big Naughty lleva la lucha contra los trastornos alimenticios al escenario de ‘Got Talent’ a través de la danza

Paula Echevarría inauguraba la valoración: “Tengo un nudo en la garganta. A los diez segundo todos sabíamos de qué estabais hablando. Enhorabuena, me habéis hecho sentir de todo”. Edurne se sumaba a la felicitación de su compañera: “Es un tema delicado al que dar visibilidad, no hace falta hablar porque se ve perfectamente lo que estáis bailando”.

Dani Martínez también valoraba positivamente su actuación: “La puesta en escena me ha parecido increíble. Siempre es superarse después de audiciones, pero el número que habéis traído es digno de estar en la final”.

Por último, Risto Mejide no coincidía con el resto de miembros del jurado: “Yo discrepo radicalmente. Creo que aparte del mensaje, la propuesta artística tiene que estar a la altura del mensaje y no lo ha estado. Se me ha hecho largo”.