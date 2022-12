El espectacular número de magia de Jordi Caps pone en pie al jurado: "Te has pasado 'Got talent"

Paula Echevarría ha pensado que se había equivocado al decir su carta, pero lo que no sabía es que Jordi tenía una sorpresa, que su carta estaba en la caja. Al igual que Dani Martínez , que la carta que había elegido estaba dada la vuelta en dos barajas diferentes. Pero esto no ha sido todo, ha continuado con sus trucos, dejando completamente sorprendidos a los miembros del jurado y a todos los que han podido seguirle en directo.

Risto, tras esto, ha podido abrir el sobre que le ha guardado al principio, donde un texto escrito por su padre todo lo que iba a pasar en su número antes de comenzar la noche: "He querido hacer algo único en 'Got talent' y creo que lo he conseguido con cinco cartas y un solo juego. Hace mucho tiempo que vuestras mentes están bajo mi control y nadie se imagina que no lo he empezado hoy, lo empecé en audiciones, lo continúe en semifinal y lo termino hoy". Lo que ha ido explicando en directo, con todas las cartas que ha ido adivinando a los miembros del jurado en sus actuaciones.