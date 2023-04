Uzeyer Novruzov es artista de circo y en 'Got Talent: All Stars' ha demostrado que nunca se rinde. El de Azerbaiyán participó en 2015 en 'American's Got Talent' y llegó hasta semifinales, pero vivió un momento traumático al caerse de una escalera a 6 metros de altura. "Pero estoy de vuelta y voy a hacer el mismo show", anunciaba el participante al llegar al programa.