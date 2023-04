Fernando Tejero no puede reprimir las lágrimas con la voz de Tom Ball: "Eres un genio"

Tom Ball ha demostrado en 'Got Talent: All-Stars' la voz prodigiosa que tiene

El profesor de secundaria fue el tercer finalista en 2022 de 'Britain's Got Talent'

Tom Ball es un profesor inglés de secundaria que siempre soñó con estar en un escenario cantando. Su sueño se hizo realidad cuando en 2022 participó en 'Britain's Got Talent', llegando a quedar tercero. Ahora, su objetivo en 'Got Talent: All Stars' es inspirar a otros a perseguir sus sueños.

El participante emocionó a todos cantando una preciosa versión de 'Creep', del grupo 'Radiohead', en la que el jurado de 'Got Talent: All Stars' casi ni pestañeaba disfrutando de la actuación. A Paula Echevarría llegó a tener la piel de gallina mientras que a Fernando Tejero se le saltaron las lágrimas. El público se puso hasta en dos ocasiones en pie durante la canción y después coreó 'Pase de oro' entre aplausos.

"Solamente puedo decirte que muchas gracias. Me has emocionado mucho. Para mí eres un genio porque yo he venido aquí esta noche a que me pasen cosas como estas. A emocionarme y a sentirte como te he sentido. Muchísimas gracias, de verdad", decía el actor en primer lugar.

"Creo que eres el claro ejemplo de lo que es 'Got Talent'. Hay mucha gente que no tiene que dejar de luchar, que no tiene que dejar de intentarlo porque llegará un día, como te ha pasado a ti, que llegues y triunfes", señaló después Edurne a Tom Ball. Para Paula Echevarría, el cantante tiene una "voz privilegiada".