Risto Mejide y Edurne discuten por la danza fusión de Aaron y Jasmine: “¡Eres la veterana de ‘Got Talent’ de este país!”

Aaron y Jasmine vinieron a ‘Got Talent: All Stars’ desde Londres para hacer danza fusión . Estuvieron en la gran final de ‘Britain’s Got Talent’ en el 2020 y son pareja sobre el escenario desde hace nueve años.

Su show de danza fue de lo más potente, pero no convenció a Risto Mejide , que le dio al botón rojo cuando aún iban por la mitad del número. Fue el único miembro del jurado al que no le convenció: tanto a Paula Echevarría como a Edurne y a Jorge Blass les encantó su actuación.

Edurne se veía venir que la valoración de Risto no iba a coincidir con la suya, así que decidió beber agua para no discutir con él. Pero no funcionó.

Ella defendió su punto de vista: “Pues precisamente porque soy la veterana, a mí me ha sorprendido y me han encantado, me ha gustado mucho, por qué les voy a decir algo negativo si no es verdad”.