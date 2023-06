'Ramadhani Brothers' pone los pelos de punta con su arriesgadísimo número: "Me sudan hasta las manos de veros"

Con el tiempo, Fadhili e Ibahim saltaron a los escenarios profesionales hasta llegar a convertirse en finalistas de 'Australia's Got Talent 2022' como resultado a todos sus años de trabajo y de también su lema: 'No te rindas nunca' .

Ahora llegan hasta la final de la primera edición de 'Got Talent: All Stars' tras convertirse en finalistas durante las audiciones gracias a una actuación memorable y al voto de Risto Mejide .

Im-pre-sio-nan-te. Solo así puede definirse la actuación de 'Ramadhani Brothers' en la gran final de 'Got Talent: All Stars'. Estos dos amigos tanzanos han logrado lo imposible al realizar un número cargado de riesgo en el que uno ha sujetado al otro con la cabeza y ha subido unas escaleras ... ¡del revés!

Los miembros del jurado no daban crédito a lo que estaba sucediendo sobre el escenario: "Durante vuestro número me han sudado las manos como nunca antes en este programa, con vosotros empieza la final de 'Got Talent: All Stars', expresaba Risto Mejide.