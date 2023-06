Risto, muy crítico con la actuación de Bad Salsa en la final: ''Habéis sido más 'bad' que salsa''

El dúo Bad Salsa formado por Sumanth y Srija Brumanth pasó a la final de ‘Got Talent: All Stars’ elegido por Edurne gracias a un espectacular número de baile que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Sumanth ganó en el año 2012 ‘India’s Got Talent’ y ahora quiere conseguir lo mismo en España junto a su nueva compañera de baile.

Risto ha sido el primero en dirigirse al dúo y le ha explicado a Edurne por qué ha pulsado los botones rojos: ‘’Lo he hecho porque necesitaba dos rojos, como no los tengo yo pues he pillado el tuyo’’.

Pero no todo han sido malas palabras para el dúo, Edurne les ha mostrado su apoyo incondicional: ‘’Estoy muy indignada porque me parece que tenéis un talentazo, yo os juro que no había visto cosa igual y sé que no lo voy a volver a ver porque sois únicos, lo que hacéis es una salvajada’’.