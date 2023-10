Risto Mejide reacciona a la historia de superación del 'Vikingo de Tenerife': ''Lo tuyo es mucho más que una habilidad''

Risto Mejide ha reaccionado a la historia de Matthew: ‘’A mi la actuación no me ha gustado nada, me parece que es un ejercicio de fuerza, creo que para tener fuerza no hace falta hablar de talento, es una habilidad. También creo que demostrarles a los hijos cualquier cosa es una de las cosas más honorables que una persona puede hacer, querer dejar de ser ese padre vago y gordo y decir no, a partir de ahora voy a ser alguien de quien mis hijos se sientan orgullosos, eso a mí me hace pensar que lo tuyo es mucho más que una habilidad’’.