'Stardust' pone al público en pie con su extremo número sobre ruedas: ''En 'Got Talent' puede pasar de todo''

El dúo ‘Stardust’, llega al concurso con un número creado específicamente para ‘Got Talent’ y que, según sus palabras, es ‘’bastante peligroso’’.

Nada más pisar el escenario, el dúo ha provocado la curiosidad del teatro al completo con su extremo y peligroso número sobre ruedas. Sobre una plataforma redonda, ambos han comenzado a girar y girar.

Con una coordinación impecable, difíciles y peligrosas acrobacias y, una complicidad increíble, el dúo ha provocado los gritos de asombro entre el público y caras de sorpresa entre el jurado, a excepción de Risto, que no ha dudado ni un segundo en apretar el botón rojo.

El jurado valora a 'Stardust'

‘’Espectacular. Es un número muy arriesgado, tenéis una química increíble. A mí me habéis emocionado y algunas veces he tenido que mirar para abajo porque me ha dado un poco de miedito’’, se ha dirigido Flo al dúo.

A Paula Echevarría el número le ha encantado: ‘’Yo no lo había visto nunca, me ha sorprendido mucho, he flipado, he pasado miedo y me ha gustado, enhorabuena’’. Edurne ha coincidido con sus compañeros y le ha echado en cara a Risto que hubiese apretado el botón rojo:

‘’Te precipitas porque a veces se te olvida que en ‘Got Talent’ puede pasar de todo. Hay que esperar a que termine la actuación para que pasen cosas como estas’’.