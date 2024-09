Lo nunca visto en 'Got talent España': toca el piano en el aire mientras hace acrobacias

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo llega la décima edición de 'Got talent España'. Tal y como los jueces anunciaron al inicio de la temporada, en esta nueva edición del talent íbamos a ve r cosas nunca vistas antes en televisión y lo cierto es que los anuncios se han cumplido.

Hasta el escenario de 'Got talent España' llegaban Brittany y Russell y demostraban que efectivamente el programa aún puede sorprendernos. Comenzaba a sonar la música y Russell ascendía por el aire pero no lo hacía solo, lo hacía junto a un peculiar piano que tocaba con maestría suspendido sobre el escenario. Mientras Russell tocaba el piano, Brittany se colgaba literalmente de sus pies para realizar acrobacias que dejaban a todos con la boca abierta.

Los miembros del jurado han quedado fascinados con el número de Piano sky. Tal y como explicaba Risto Mejide, lo que Russell y Brittany acababan de hacer sobre el escenario era extraño a la par que novedoso: "Chicos me ha parecido un tanto extraño, de hecho es quizás de lo más extraño que he visto aquí, pero lo extraño no tiene por qué ser malo, para mí es un sí". En palabras de Santi Millán "sí a lo diferente, sí a lo extraño, sí a lo singular". Piano sky regresan a casa con cuatro síes.