Conoce todas las historias personales de la gala 6 de 'Got Talent: All-Stars'

Por fin hemos podido disfrutar de la sexta gala de 'Got Talent: All stars' en Telecinco y lo ha hecho con un programa cargado de los mejores números de todo el mundo que nos ha hecho contener la respiración en varias ocasiones.

Además de disfrutar de las diferentes disciplinas que nuestros artistas han elaborado sobre el espectacular escenario del programa, hemos podido conocer sus doce historias personales y emocionarnos con ellos.

Duo Trascend: "Sentí que la vida de mi mujer se me escapaba de las manos"

Mary y Tyce son una pareja profesional y sentimental. Empezaron con el trapecio después de que Mary tuviera un accidente y se rompiera el pie. Ella le pidió a Tyce que, si él se atrevía a aprender trapecio con ella y el aceptó sin dudarlo hace 13 años. Han participado en 'Americas’ Got Talent' y en 'Americas’ Got Talent: The Champions', llegando a ser finalistas. Tras su paso por el programa han tenido mucha repercusión y actualmente, son cabezas de cartel del espectáculo de 'Americas’ Got Talent' en Las Vegas, 'Superstars'. Llegan a 'Got Talent: All Stars' muy emocionados ante esta gran oportunidad.

Marc Spelmann: "Con el poder de nuestra imaginación podemos ser quien queramos"

Marc es un mago británico que lleva haciendo trucos desde que tenía 7 años. En su primera actuación frente al público, hablaba sobre la esperanza y la importancia de no rendirse nunca. Fue semifinalista de 'Britain’s Got Talent', la primera vez que se presentó. Volvió un año después siendo Magician X, nadie sabía que era él. En su segunda actuación como Magician X volvió sin la máscara como Marc Spelmann, siendo el mago más visto en la historia de 'Britain’s Got Talent'. Marc llega a 'Got Talent: All Stars', con un sueño: intentar que la magia no desaparezca. España es el escenario en el que lo hará, ya que es un honor para él.

Bad Salsa: "Nuestro sueño es llegar juntos a la final"

Esta pareja de baile está formada por Sumanth y Srija. Es la primera vez que se presentan a 'Got Talent' como pareja de baile, ambos lo habían hecho por separado. Sumanth, es ganador de 'Got Talent India' y finalista de 'Americas’ Got Talent'. Por su parte, Srija, ha participado en 'Got Talent India' y 'Got Talent Rumanía'. Bailar representando a Bad Salsa les ha cambiado la vida, ha hecho posible que cumplan sus sueños y que estén trabajando para llegar a ser eminencias del baile. Llegan a 'Got Talent: All Stars', nerviosos pero muy emocionados por esta gran oportunidad.

David Mazzoni: "No hay edad para cumplir sueños"

David es un conductor de camión de basura por las mañanas y cantante de ópera por las noches. Este italiano empezó a cantar de manera muy casual, lo hizo imitando a Pavarotti en un restaurante. Ha participado en 'Got Talent Italia', llegando a la final. Su sueño sería poder cantar por todo el mundo y llevar buenos mensajes a la gente, especialmente a los más jóvenes. Llega a 'Got Talent: All Stars', con el objetivo de llevar el nombre de su nación frente a la audiencia extranjera porque se siente muy orgulloso de ser italiano. Confiesa no conocer demasiado al jurado de 'Got Talent: All Stars', pero estará encantado de ser juzgado por ellos, especialmente por Edurne.

Dimitry Politov: "El pole dance se ha convertido en la columna vertebral de mi existencia"

Dimitry es un acróbata ruso especializado en pole dance. Ha llegado a ser en nueve ocasiones, campeón mundial de pole dance. Ha participado en 'Got Talent Ucrania' y 'Got Talent Rusia', llegando a ser finalista en ambos formatos. Participar en 'Got Talent: All Stars', es todo un lujo para Dimitry ya que afirma que aquí es donde está el verdadero talento. Una competencia a su altura que viene dispuesto a superar.

Max Ostler: "Desde que descubrí la danza, ya no existía otra cosa para mí"

Max es un bailarín australiano de 19 años. Ha participado en 'Americas’ Got Talent' y llegó a ser semifinalista del programa. El baile es su vida, la razón de su existencia. Max lleva bailando desde los 8 años. Desde entonces, ha concursado en varias competiciones por toda Australia. Admite que el baile lo es todo para él y llega a 'Got Talent: All Stars' con muchas ganas de competir en el mejor escenario de mundo.

Messoudi Brothers: "Nuestro padre nos enseñó todo lo que sabemos hoy"

Soffien, Karim y Yassin son unos hermanos mitad ingleses y mitad marroquís que forman el trío acrobático, Messoudi Brothers. Han participado por cinco ediciones del formato diferentes: 'Got Talent Alemania' en el que obtuvieron el Pase de Oro que los llevó a la final, 'Got Talent Francia', 'Got Talent República Checa y Eslovaquia', 'Got Talent Arabia', llegando a la final en todos ellos, y 'Australia’s Got Talent' en el que llegaron a la semifinal. Su padre es también acróbata y es la persona que les ha inculcado el amor por esta disciplina. Vienen a 'Got Talent: All Stars' un poco asustados pero muy emocionados por lo que pueda pasar.

Patrizio Ratto: "Para mí la música lo es todo"

Patrizio es un pianista italiano que lleva tocando dicho instrumento desde los 8 años.Unos años más tarde se empezó a interesar por el baile. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de unir sus dos pasiones. Ha participado en 'America’s Got Talent', 'Got Talent Rumanía' y 'Got Talent Alemania'. Tras su participación en el programa, ha tenido numerosas ofertas de trabajo, llegando a actuar con el rapero Tyga en una cena en Dubai. Está feliz por poder participar en 'Got Talent: All Stars'. Viene al programa para mostrar su talento y vivir una nueva experiencia que le permita tener más visibilidad a nivel internacional.

Belinda Davids: "La música juega un papel primordial en mi vida"

Belinda comenzó a cantar a los 5 años, pero no fue hasta los 8 años cuando escuchó por primera vez a Witney Houston en la radio y se enamoró de su voz. Ha participado en 'Britain’s Got Talent', llegando a las semifinales. Gracias al programa, ha podido mostrar su talento fuera de Sudáfrica, donde ya es una conocida celebridad. Para Belinda, participar en 'Got Talent: All Stars', es algo que le emociona profundamente, tiene muchas ganas de disfrutar la competición y conocer España.

Alfred Cobami: "Con este número de escapismo me juego la vida"

Este es el caso de Alfred Cobami es un mago español especializado en escapismo. Ha participado en 'Got Talent España', llegando a las semifinales. Su participación en el programa ha sido toda una motivación para el español. Le han llamado para concursar en varias ediciones internacionales del formato 'Britains’s Got Talent' y 'Got Talent Eslovaquia' no ha podido acudir por motivos personales. Llega a 'Got Talent: All Stars' muy emocionado por tener la oportunidad de participar en el concurso, es todo un subidón para Alfred.

Guy First: "Mi talento es el lenguaje de la emoción"

State of the fart o Guy First, es un artista israelí que hace ruidos con las manos. Ha participado en cinco ediciones del formato: 'Got Talent Alemania', llevándose el Pase de Oro, 'Britain’s Got Talent', 'Got Talent Bulgaria', 'Got Talent Georgia y 'Got Talent República Checa y Eslovaquia'. El talento que Guy First tiene comenzó como una afición, y sigue siéndolo para él, ya que lo más importante es divertirse. Llega a 'Got Talent: All Stars', con el objetivo de divertirse y pasarlo bien. Está muy agradecido con esta oportunidad y espera no defraudar a nadie.

X-Adows: "Empezamos siendo nueve y ahora somos treinta y tres"

X-Adows es un grupo de baile español que fusiona el flamenco con el baile urbano. Han participado en 'Got Talent España' y en el especial 'Got Talent Dance', que terminaron ganando. Su paso por el programa les ha permitido tener una gran exposición, derivando este éxito en otros grandes proyectos. Todavía tienen muchos sueños por cumplir y participar en 'Got Talent: All Stars' les puede ayudar a conseguirlo: quieren dejar el talento español lo más alto posible.

