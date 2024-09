Concursantes en Times Square y Ion Aramendi en las alturas: así se vivió el estreno de 'Gran Hermano' desde dentro

Pero esta noche es un antes y un después en el programa, no solo por la vuelta de las personas como tú, sino que por primera vez el casting no se cerró hasta el ultimo momento y los participantes de esta noche se enteraron que entrarían en la casa en directo. Así ha sido el caso de Adrián quien se encontraba en el público y le fue revelado que esta noche dormirá en Guadalix. Este es solamente uno de los momentazos que hemos documentado desde dentro ya que nos hemos logrado infiltrar en el detrás de escena de este histórico estreno y es por ello que os contamos todo lo que ocurrió minuto a minuto en este día tan esperado...¡Dale Play y no te lo pierdas!