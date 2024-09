Adrián vivió una gala complicada cuando se quedó 'colgado' tras tener que elegir los concursantes a su pareja más afín. Él no se esperaba para nada que amigos como Juan o Vulcán escogiesen a otras personas antes que él, aunque ellos se justificaron diciendo que el momento había sido muy rápido y que no se habían dado cuenta. Lo cierto es que Adrián dijo entender el motivo, pero su semblante cambió a partir de ese momento.

En el almuerzo del día siguiente, hemos visto como Maica se ha sincerado con Óscar, Elsa, Nerea y Violeta sobre lo que hablaron. "Me dijo que la única persona con la que quería hablar era conmigo. Como que le he descolocado y que nunca había conocido una chica como yo. Le dije que yo necesitaba mi tiempo y él dijo que 'vale'. Yo anoche me di cuenta que me importaba y que me gustaba porque por eso no podía dejar de llorar", ha dicho entre susurros y una tímida sonrisa.