Vanessa y Javi afrontan su crisis matrimonial, tras un amago de abandono: "Reconozco mi parte de culpa"

Todos los detalles de la crisis que están atravesando Vanessa y Javi, al descubierto: "Te estoy pidiendo algo que se le da hasta a un perro de la calle"

Vanessa se muestra muy tajante en directo ante Ion Aramendi: esto ha dicho el matrimonio en la gala de 'Gran Hermano' este domingo

Vanessa y Javier protagonizan el primer 'edredoning' de la edición: "Nunca lo he hecho con un extraño al lado"

La situación entre Javi y Vanessa en la casa de 'Gran Hermano' es cuanto menos complicada. Y es que desde que la concursante gallega se fue a la casa secreta y convive con su marido, la crisis entre ambos es total, con una Vanessa que la hemos visto en más de una ocasión entre lágrimas y con confesiones del tipo: "Ojalá te largues mañana" o "No se puede hablar contigo". Y la última: "Te estoy pidiendo algo que se le da hasta a un perro de la calle". Ion Aramendi les ha preguntado a los dos qué tal está su situación.

Los dos aseguraban estar "muy guay" y le restaban importancia al tema. "Una montaña de emociones, como somos ella y yo", aseguraba Javi. "De repente arriba, de repente enfadados y de repente... de todo un poco", añadía el concursante gallego.

Pero Ion le pedía a Javi que concretase más y explicase por qué han tenido momentos de bajón: "Por tonterías. Reconozco que muchas veces tengo mi parte de culpa, porque me reclama unas cosas... como se dice en Galicia, que soy muy 'toxo'": "Una planta que nace en los montes y que tiene espinas. Y si lo tocas te pinchas. Lo que quiero decir es que no le doy cariño, no le digo te quiero y esas cosas...".

A pesar de que para Javi son "tonterías", para Vanessa es "algo serio": "Además, la otra casa me ha hecho verlo desde otro punto. Creía que tenía más dependencia emocional de la que tengo y veo que es él quien tiene más dependencia emocional de mí. Yo no estoy dispuesta a tolerar ese tipo de carencias". Una Vanessa que se mostraba tajante cuando escuchaba de su marido Javi que "no era nada nuevo". "Pues más grave todavía", decía la gallega.

Vanessa y Javi, en crisis

La situación es tan tensa que entre ellos han llegado a verbalizar la posibilidad de que Javier abandone la casa. "¡Escúchame Javi, que me da exactamente igual. Que si te piras, te piraste, ya está!", aseguraba Vanessa en la casa secreta, tras una discusión. Y es que los dos han especulado sobre una posible marcha de Javi: "Que si tanto te molesto, ya está", señalaba el concursante gallego. Un concursante gallego que se le ha visto muy indignado después de haber escuchado de su mujer un: "Ojalá te largues mañana".

Según Vanessa, esto último se lo dijo porque (su marido Javi) se quedó callado cuando Vanessa le dijo que a lo mejor se iba en los próximos días: "Lo quiero con locura. Estoy más enamorado yo de él que él de mí. Pero es que no puedo aceptar ciertas cosas. Nadie se merece mendigar el cariño de nadie".

Además, los dos han tenido un fuerte encontronazo en la casa después de que Vanessa le verbalizase en más de una ocasión que necesitaba el cariño de él y no se sentía del todo correspondida. Javi acababa acudiendo al confesionario y mostrando su indignación: "Llevo una semana conviviendo con seis extraños y resulta que cuando mejor debería de estar, llega mi mujer y me dice: 'A ver si te piras de una vez'". Mientras tanto, Vanessa le comentaba a las hermanas mellizas que tiene claro que no va a abandonar.

"Te estoy pidiendo algo que se le da hasta a un perro de la calle", le decía Vanessa en un momento dado, llorando y reclamando más afecto de su pareja. Cuando eran preguntados por algunos concursantes sobre si se quieren o no, Javi aseguraba que "demasiado": "Fíjate que creo que nos queremos tanto que nos queremos mal". "Tú y yo no nos vamos a entender nunca", subrayaba Vanessa, para añadir que "cada día lo ve más claro".

Las lágrimas de Vanessa en el confe

En su reencuentro, Vanessa no tardaba en sacarle a Javier lo que dijo el primer día sobre que ya no estaban tan enamorados como antes. "No dije eso, dije que las cosas no son como el primer día", confesaba Javi junto a Vanessa en el confe. Algo que Vanessa no tardaba en replicar: "Yo sí estoy más enamorada de ti que el primer día. Lo tengo clarísimo".

Y Vanessa volvía a estallar: "La misma historia de siempre". Y volvía a repetir que no es que dude de su relación, sino que no le gusta que no sea tan afectivo con ella. Por su parte, Javi siempre argumenta eso con que compensa "unas cosas con otras", algo que al parecer, a Vanessa no le vale.