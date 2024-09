Al día siguiente, Vanessa rompía a llorar por la crisis que está atravesando con Javier. "Necesito una persona que me diga que me quiere. Él me compensa con otras cosas pero necesito que me digan que me quieran (...) No me planteo dejar la relación. Me planteo que no me merezco esas carencias y él lo interpreta de otra manera. No es afectivo conmigo. En mi casa me pregunto todos los días quién me quiere a mí. Estoy harta de esa situación", le contaba Vanessa a Jorge y Daniela.