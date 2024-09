Jorge no puede más y entierra su relación con Vanessa: "No me dirijas la palabra nunca más"

Jorge está cansado de las pullas y bromas de Vanessa

El militar da carpetazo a su relación con la cantante

Para Jorge, la situación en la casa secreta está empezando a ser bastante incómoda, según sus propias palabras. Así se lo confesaba durante la tarde del sábado a Daniela en una conversación íntima que pudimos seguir a través del minutado oficial de 'Gran Hermano'. Sus encontronazos con Vanessa le están afectando demasiado al militar, a quien no sólo le molesta los edredonning de la cantante con su marido Javi, sino la manera en la que ella le habla.

Jorge ignora las pullitas y bromas de Vanessa

Jorge recibe muchas "bromitas y pullitas" de Vanessa hacia él, pero quiere ignorarlas. Daniela le confiesa que se siente incómoda cuando las escucha y entiende que al militar le puedan sentar mal. "Yo claro que me entero cuando hablan de mí, pero esas cosas no van conmigo", le dice Jorge. En este punto, Jorge celebra que Daniela no se deje arrastrar por el trato de Vanessa hacia él y ella sí que le hable y tenga con él una convivencia agradable, aunque "no entiendo por qué te habla mal, no entiendo esos cambios de humor (...). ¿Tú le ves lógica que me llame gilipollas y, al día siguiente, me hable como si nada?".

Jorge parece tenerlo claro con respecto a Vanessa: "No quiero que me vuelvas a hablar mal porque, sino, cada vez que me hables, te ignoro. No me queda más cojones que vivir con personas con las que no estoy a gusto y no me queda más remedio que sociabilizar". "Yo no le voy a comer el culo a Vanessa", añade más adelante y reflexiona sobre sus encontronazos con ella: "No voy a dejar de ser amigo de Javier por esa" y comenta que ella debería pedirle perdón por sus comentarios y por llamarle "gilipollas".

El ultimátum de Jorge a Vanessa

Más tarde, la casa secreta se reúnen en el sofá para hablar de respeto y comunicación en su convivencia. Es Juan quien lleva la voz cantante llamando a cordialidad y algunos intervienen diciendo qué es lo que le molesta de sus compañeros. Pero ha sido más tarde cuando hemos escuchado el ultimátum de Jorge a Vanessa. Óscar y Daniela hablan en el baño sobre lo sucedido y Jorge se une a ellos, que le aconsejan que tome distancias con Vanessa para que no rompe su calma.

Jorge se desahoga y habla como si tuviera delante a Vanessa: "Si me vuelve a hablar le voy a decir 'mira, te voy a regalar un poquito de mi tiempo. Me da mucha pereza, pero te lo voy a regalar. No te permito que me faltes el respeto y ya lo has hecho una vez. Me has insultado y ahora me has dejado de mentiroso. Por lo tanto, no me dirijas la palabra nunca más porque no me vas a encontrar ni por tierra, mar ni aire' y me piro". ¿Llegaremos a vivir este momento?

