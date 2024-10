Ángel Cristo Jr. quiso homenajear a su padre en su boda con Ana Herminia. Además de orquestar un auténtico espectáculo digno de circo , el primogénito de Bárbara Rey tuvo otros guiños con el difunto y famoso domador. Como la novia, que se cambió de vestido en varias ocasiones, el exconcursante de ' Supervivientes ' cambió de vestuario y sorprendió a los invitados con su look circense.

El hermano de Sofía Cristo, que pasó buena parte de su infancia entre leones, tigres y acróbatas, no olvida de dónde viene. Por ello, no dudó en cambiarse de ropa y ponerse un chaleco con el que hizo una clara reinterpretación de los looks de circo de Ángel Cristo.