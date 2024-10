Anabel Pantoja aclara la confusión por el nombre de su hija

Anabel Pantoja quería que su bebé fuera un chico, pero finalmente va a ser una niña, a la que se refiere como "princesa" porque todavía no ha anunciado el nombre que ha escogido para ella. Hace unas semanas, la exconcursante de ' Supervivientes ' confesó en un directo de Instagram que había tenido "un pequeño debate" con su novio, el fisioterapeuta de 27 años David Rodríguez , por el nombre de su bebé que ahora podría haber desvelado por error .

Antes de hacer ese comentario en el directo, la otra ocasión en la que la prima de Isa Pantoja había hablado sobre el tema del nombre de su hija fue a raíz de un vídeo que compartió a comienzos de septiembre. En ese reels, que tituló "los papis de Samaná", aparecía probándose looks con el padre de su hija. Muchos entendieron entonces que la niña se iba a llamar Samaná y ella estalló porque no entendía cómo sus seguidores podían pensar que había escogido el nombre de un lugar para su bebé.

Eso es lo que podría haber hecho a juzgar por el último vídeo que ha compartido en sus stories de Instagram, en el que muestra cómo ha diseñado con la ayuda de un profesional la habitación que su hija tendrá en la casa de Arguineguín a la que se ha mudado recientemente. En el vídeo se puede ver cómo será la habitación cuando la niña sea un bebé, con una cuna, y cómo será años después, cuando ya tenga una cama nido. Pero hay un objeto que no cambia en ninguna de las dos simulaciones: una alfombra con un nombre escrito .

Pero, unos minutos después de subir este vídeo y al ver que todo el mundo creía que su hija se llamará como ella, la exconcursante de 'GH VIP' ha aclarado que ese no es el nombre del bebé y le ha pedido al decorador que aclare por qué han decidido escribir ese nombre en la alfombra: "Es porque no tiene nombre todavía". Así, a un mes para el nacimiento de la pequeña, ha confirmado que sigue sin saber cómo la llamará, pero no será como ella.