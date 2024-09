Los colaboradores apoyan a Óscar: "Todo el día 'triqui-triqui', no hace falta"

El reencuentro de Óscar con Vanessa en la casa secreta de 'Gran Hermano' no ha sido del todo como la gallega esperaba . Ahora el vasco no está de su lado, tanto es así que ha confesado arrepentirse de arrimarse al grupo equivocado en la casa oficial.

Jorge ha descrito a Vanessa como una persona "mala y mezquina". El vasco no traga a Vanessa y cree que su juego no ha sido del todo limpio en la casa. Su compañero Jorge parece compartir su opinión: “Ha querido ser el macho alfa y le ha salido como el culo”, comenta.

Por otro lado, Vanessa se sincera con el Súper: ella cree que no le ha hecho nada malo a Óscar y hasta se echa a llorar. “Nunca he hablado mal de él, nunca le he hecho nada, creo que he sacado la cara por él cuando nadie la ha sacado”, llega a declarar Vanessa sobre Óscar.