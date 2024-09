Violeta piensa 'cortar' con Edi: "Me gusta pero no le entiendo, anoche durmió con Elsa"

Violeta se cansa de los acercamientos de Edi con Elsa

La revelación de los secretos que había en la casa de 'Gran Hermano' y la entrada de Javier y Jorge a la casa principal han supuesto una vorágine de emociones, reacciones y de teorías entre los participantes. Lo llamativo es que Edi y Violeta, ahora sin secretos entre ellos, han pasado a distanciarse en vez de estar más próximos. Gracias a la señal 24 horas, hemos descubierto todo lo que ha sucedido entre ellos en las últimas horas.

En la gala, Jorge Javier Vázquez llamó a Violeta al confesionario y por primera vez en la casa oficial, 'Ainara' pudo responder a su nombre verdadero. Todos se quedaron impactados y momentos más tarde ella pudo explicarse ante la persona que le gusta en la casa y con la que se ha besado: Edi. "Todo es igual, solo que vivo en Madrid, no en el pueblo. No me iba a casar, he tenido pareja durante dos años y medio hasta abril. Tuve una historia con Luis de dos días contados, hace 4 años y pico, yo ni me acordaba de la historia. Para mí, cuando llegué, fue un palo. Ya te contaré tranquilamente porque, ahora, sí te puedo contar mi vida bien", le dijo Violeta a Edi.

Pero las intenciones de Violeta no llegaron a cumplirse. Tras la gala, compartió momentos con Edi y con Jorge en el jardín de la casa poniéndose al día sobre el concurso, pero el gallego se marchó después dando las buenas noches y diciendo que se iba a dormir. Lo cierto es que Edi tardaría bastante en dormirse hablando con su grupo más cercano en la casa. Con la entrada de Jorge, empezó la sospecha de que Violeta y él hubieran tenido algo fuera. Ruvens y Maite, por ejemplo, estaban convencidos de ello. Mientras, Edi siguió el resto de la noche muy abrazado a Elsa.

Eran las 06.40 horas de la mañana cuando en la habitación azul veíamos a Edi y Elsa compartiendo cama. El cotilleo seguía y Ruvens apuntaba a que "Ainara es una 'potra salvaje", dejaba caer. "Cada uno es libre de hacer lo que quiera mientras no haga a daño a nadie", respondió Manu Vulcán. Edi decía entonces que no le importaba si Violeta tonteaba o no con Jorge ya que no estaban juntos. "Es como si viene ahora meten a alguien aquí y en un pibón y me sale lo que sea. Yo soy libre de hacer lo que quiera", recalcó.

De igual manera, Adrián dijo que estaría feo que Violeta empezase a tontear con Jorge y Elsa, ya en su cama, avivaba la teoría de que igual habían sido algo más que amigos apuntando: "Ella ha reiterado que la botella la van a compartir". "Pero... ¿se va a ir con un sapo teniendo un príncipe?", contestaba Adrián. "Yo voy a dormir de p*** madre. No se me rompe la cabeza. Que haga lo que quiera", prometía Edi.

Violeta se harta del acercamiento de Edi con Elsa

Al día siguiente, Violeta se sinceró con Nerea sobre lo sucedido. No esperaba para nada que Edi no se interesase más por ella al descubrir su secreto. "Le dije que por la noche hablábamos y ya le contaba un poco más de mí. Yo creo que se piensa que he tenido algo con Jorge", reflexionó Violeta con Nerea susurrando en la lavandería. Sin embargo, ese no fue el motivo por el que Violeta ha decidido distanciarse de Edi.

"Yo ya no quiero nada con Edi. Ayer durmió con Elsa, tía. Me parece genial pero si estás aquí medio conociendo a alguien, yo no dormiría con otra persona. He visto cosas de él que no me han gustado", explicó.

Violeta, además, le reveló a su compañera su plan: "Es que ni me mira. He pensado que por la noche en la fiesta le voy a decir que me ha parecido un chico atractivo, que su forma de ser me gusta, pero que no me gusta la actitud que ha tenido después de besarnos, que se ha distanciado y que al saber encima, que ya no tengo nada con 'Diego' (Luis) ¿en serio no tienes interés en saber más de mí? Que si por su parte no es necesario darnos más besos, por mí tampoco", sentenció.

La concursante concluía entonces que no se arrepiente de sus besos con Edi pero cree que se adelantó. "Es un chico que me gusta pero no le entiendo. No le pillo para nada. ¿Lo ves normal? 'Buenas noches' y se mete a dormir con Elsa...", recordaba. Además, Violeta está muy mosqueada con que sus compañeros estén teorizando sobre ella y Jorge. "Ayer estaban conspirando si tuve algo con Jorge porque tenemos una foto de coña en el casting pero yo te juro que jamás estuve con él (...) Jorge es un chico que merece mucho la pena tenerle como amigo", aseguraba.

A Violeta no le faltaba razón. Maite se levantó hablando con Edi del mismo tema. A la concursante le parecía llamativo tanta buena relación entre Violeta y Jorge para conocerse de tan poco. Y más que Violeta se justificase tanto. "Os rayáis más vosotras que yo. Cada uno es libre de hace lo que quiera", volvió a decir Edi.

