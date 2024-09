Los 19 concursantes de 'Gran Hermano' se reúnen definitivamente en la casa oficial: una decisión de la audiencia marcará su futuro

La histórica decisión de la audiencia: podrás votar a 17 concursantes de 19 que hay para que sigan en 'GH', los que para ti sean "imprescindibles"

Ya lo avisaba Jorge Javier Vázquez al principio de la gala de 'Gran Hermano': se trataba de una "noche histórica y sin precedentes". Y así ha sido. Las sorpresas y momentos inesperados se han sucedido a lo largo del programa, lo que ha provocado reacciones de todo tipo. Además, la decisión de la audiencia es clave en el futuro de los concursantes: de los 19 que se han reunido en la casa oficial de 'GH', podrás votar a 17 para que sigan en el concurso.

En un primer lugar, el programa reunía a Luis, Nerea y Laura en la sala de expulsión, siendo la hija de María José Galera la primera en salir, y más adelante Nerea, que nos dejaba una triste despedida con su novio Luis, aunque posteriormente se reencontrarían.

Laura se quedaba en la sala de expulsión, uniéndose a esta Silvia, Juan, Óscar, Laura, Vanessa y Daniela. A partir de aquí, uno por uno iban saliendo y teniendo distintos reencuentros con aquellos concursantes que tenían cuentas pendientes. Paralelamente, Maite, Ruvens, Elsa, Edi, Manu, Adrián, Lucía y Maica visitaban la casa secreta de 'GH'.

Tensión en los reencuentros

La primera en salir de la sala de expulsión era Silvia, que se reencontraba con Elsa -quien destapó el secreto de que Silvia y Lucía eran hermanas- y vivían un tenso momento. No obstante, el caos y el desconocimiento por la cantidad de decisiones inesperadas que estaban sufriendo eran los verdaderos protagonistas. Posteriormente, Lucía aparecía en escena y las mellizas se abrazaban fuertemente. ¡Qué ganas tenían de verse!

En segundo lugar, Maite salía de la sala de expulsión y se encontraba con Vanessa. La gallega era directa en sus palabras: "Tenemos una conversación pendiente, pero que sepas que tienes razón...Y he visto una cara de Óscar que no me gusta nada... Es un traidor...". Un Óscar que aparecía de manera fulminante y tenía un fuerte cara a cara con Vanessa.

No obstante, no todo iban a ser malos momentos para Óscar, que se reencontraba con Maica y se daban un emotivo y bonito abrazo. La modelo aseguraba que echaba mucho de menos al concursante vasco y este señalaba que también. Además, Maica le contaba que había estado en la casa secreta de 'GH' y no daba crédito con lo que se había encontrado: "La suciedad que había ahí era de días Óscar". De hecho, momentos antes habíamos vivido un momentazo de la modelo desinfectando de arriba a abajo la casa secreta.

Los siguientes en reencontrarse no eran otros que Nerea y Luis. Y es que la salida de Nerea había dejado un hueco muy vacío en el corazón de Luis y tras verla, la emoción y pasión reinaban como si no se hubieran visto en años. Los dos se besaban y se abrazaban, muy felices de estar de nuevo juntos en el programa, mientras ella le explicaba todo lo que estaba pasando.

Por último, Edi, Ruvens y Lucía, que se encontraban todavía en la casa secreta, iban a la casa oficial donde se encontraban el resto de concursantes (estos habían ido uno por uno después de sus respectivos reencuentros). Violeta iba a ser la siguiente en aparecer y la alegría de todos no podían ser mayor. ¡Ya solo quedaban Javier y Jorge! Jorge Javier conectaba con el confesionario, donde se encontraban los dos concursantes, y les comunicaba que todavía debían seguir con su coartada.

Una coartada que iba a formar parte de la historia después del momentazo de Javier haciéndose pasar por un completo desconocido ante Vanessa y bailarle, además de cantarle, un tango. ¡Puro show! Tras esto, ya estaban los 19 concursantes reunidos y juntos en la casa oficial de 'Gran Hermano'. Pero faltaba algo que iba a cambiar totalmente el transcurso del programa e que resultaría trascendental para el futuro de los concursantes.

La audiencia, clave en el futuro de los concursantes

Jorge Javier conectaba con los 19 concursantes de 'Gran Hermano' y les soltaba la bomba: "Hoy se cumplen tres semanas en 'Gran Hermano'. Por primera vez en la historia nadie ha salido ni entrado de Guadalix. Todos estáis concursando. La audiencia ha tenido tres semanas para ver cómo os comportáis en diferentes situaciones. Habéis vivido la convivencia en su más amplio sentido".

Es en ese momento cuando el presentador señalaba que la audiencia, tras estos 21 días que llevamos de programa, decidirá el casting final: "Podrá votar entre los 19 y decidir qué 'Gran Hermano' quiere ver y con qué protagonistas". ¡Una decisión histórica que comienza desde ya!

