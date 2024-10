La demoledora confesión de la 'influencer' Mar Lucas: el maltrato y las amenazas que ha sufrido por Naim Darrechi

"No quiero que nadie se piense que es otra persona, hablo de Naim Darrechi", confesaba la 'influencer' y cantante en su red social.

Sin embargo, los letrados consultados le habrían expresado que no podrían hacer nada contra Naim Darrrechi hasta que no publicase los vídeos privados e íntimos que tiene en su poder.

Por su parte, Natalia Osona también ha querido dedicar parte de su tiempo para trasmitirle apoyo y fuerza a Mar Lucas: "No tengas miedo ni permitas que nadie te pueda chantajear con eso. Gracias por visibilizarlo, aquí estamos todos para apoyarte".

Volviendo a hacer referencia al himno utilizado por Inés Hernand, la actriz Dafne Fernández apuntaba a Naim Darechi y aseguraba que era él el que debía sentirse avergonzado y no la víctima: "La vergüenza tiene que cambiar de bando. Gracias por tu valentía".

Además, también se han podido leer los comentarios de otras víctimas de Naim Darrechi. Una de ellas ha sido la también cantante e 'influencer' Yeri Mua: "Estás alzando la voz por todas las que hemos sido víctimas de la misma persona, no eres la única que ha sido amenazada por lo mismo y por el mismo wey y da impotencia no poder hacer nada, como no está en España cree que escondiéndose en México va a poder hacer lo que quiera".