Sebastián Yatra derrite los corazones de los concursantes de 'Gran Hermano' con 'Los domingos'

Los domingos ya no son solo el día de los debates de ' Gran Hermano ', ahora también serán recordados por el nuevo tema de Sebastián Yatra , ¡te lo contamos todo sobre la canción que suena cada noche en el programa!

¿Alguna vez te has enamorado a primera vista o has tenido un flechazo y has soñado con reencontrarte con esa persona sin parar? Pues Sebastián Yatra convertía ese pensamiento en canción, con rasgueos de guitarra por mediante, imaginando distintos escenarios donde podría reencontrarse con la chica de sus sueños reflejado en una letra conmovedora. ¿Esto era lo que soñaba Javier cuando se fijó en Violeta durante los castings?