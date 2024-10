No obstante, en estos días Jorge no dejó a su compañera sola en momentos como los que rompió a llorar por Edi . Por el cariño que le tiene, el concursante había decidido pasar página con Violeta entiendo que "es un concurso". Violeta y Jorge llegaron incluso a compartir confidencias sobre los compañeros que les parecían más guapos y guapas.

Por su parte, Violeta justificó su pasada decisión diciendo que no fue su intención dejar solo a Jorge. "Yo lo hice porque fue la persona con la que estaba al lado. Si él se hubiese puesto con Edi, Nerea y yo me hubiese quedado sola, no me hubiese enfadado. A mí me molestó su reacción (...) Creo que terminó siendo un malentendido", explicó.