El abrazo secreto de la 'Big Bro' Silvia salva a Vanessa de la nominación: "Nadie puede sospechar nada"

"Para llevarlo acabo sal del confesionario, vuelve con tus compañeros y con cualquier excusa abraza a la persona que has elegido para ser salvada. En ese mismo momento, será salvado o salvada de la expulsión. Invéntate lo que quieras, pero cuidado de que los demás no sospechen de por qué has abrazado a alguien. No cuentes nada".