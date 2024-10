Durante el ' Gran Hermano: Límite 48 horas ', María Jesús Ruiz daba su opinión sobre el concurso de Edi y cómo está actuando dentro de la casa de Guadalix, algo que no gustaba a Eva, amiga y defensora del concursante .

"Muy mal por Edi, no está siendo coherente, parece que no sabe ni en la plataforma en la que está, eso que diga de que se tenía que haber ido Vanessa porque la mayoría de la casa se posicionó contra ella. La audiencia es la que echa a las personas, no los concursantes", entonaba María Jesús Ruiz.