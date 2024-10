Jorge Javier bromea con Javi y Ruvens al ver sus innovadores cambios de look: "¿Pero quién os engaña cuando os peináis?"

Jorge Javier Vázquez saca un parecido razonable al ver el look de Ruvens: "Eres un poco Radio Futura, en 'Veneno en la piel'..."

Así han aparecido Javier y Ruvens este jueves en la gala de 'Gran Hermano': ¡vaya dos artistas!

La reacción de Jorge Javier al ver el despertar más 'hot' de Manu: "Me he tenido que apartar del plasma"

Los cambios de look de Javi y Ruvens no han pasado desapercibidos para nadie durante la gala de 'Gran Hermano' que ha tenido lugar este jueves en Telecinco. Una gala que puedes seguir minuto a minuto. Pero sobre todo, para quien no han pasado desapercibidos ha sido para Jorge Javier Vázquez. Al darle las "buenas noches a todos" y conectar con los concursantes por primera vez, el presentador confesaba que era su momento preferido de la noche: "Te lo suplico Javier, te necesito", bromeaba al ver el look con cresta -y entre rubio y pelirrojo- del concursante gallego. No es el único look de lo que llevamos de edición que ya ha sorprendido, atrás queda el de Vanessa dejando en shock a Jorge Javier.

"Realmente, nos conquistas", añadía. El marido de Vanessa seguía la broma: "Ya lo dijo aquel famoso torero: una mala tarde la tiene cualquiera". Estas palabras provocaban las risas, tanto en la casa de 'Gran Hermano' como en el plató. De repente sonaba Barbie Girl, de Aqua, y Javi se lanzaba a bailar al ver que Jorge Javier también lo hacía desde el plató.

Jorge Javier no podía aguantarse la risa: "En realidad, Javi, ¿tú qué color querías ponerte?". "A mi me preguntas, ¡pregúntale a Vanessa!", señalaba. Vanessa indicaba que era el mismo tinte que tenía ella, pero que el resultado había sido de otro color. Jorge Javier nos dejaba una frase para el recuerdo dedicada a Javi: "Después de tu cabello, la expulsión te parecerá un paseo en góndola".

Daniela intervenía para opinar sobre el look de Javier: "Para mí es como un cambio a positivo. Muchas positividad y más luz a la casa. Y a su vida, 'of course'". El presentador hacía una apreciación: "Si solo escuchara tu voz pensaría que eres tailandesa". "De Barcelona centro no parece", refrendaba Óscar.