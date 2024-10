Finalmente Ruvens arrancó: "Cuando yo te veo que estás sobrepasada por la situación o que no controlas... Cada uno se refugia en distintos lugares. Yo me refugio en el sentido del humor", empezó diciendo. "¿Y yo?", preguntó mosqueada Maica. "No lo sé pero te refugias en esas cosas que son especiales pero pueden dar la sensación de que estás exagerada", terminó soltando Ruvens. "Yo soy así de toda la vida. A quien no le guste...", objetó Maica. Óscar intervino entonces diciendo que lo que Ruvens estaba haciendo era aconsejarla. "Ni siquiera es un consejo, es mi opinión", matizó él.