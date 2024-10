Vanessa deja roto a Javi en directo en su momento más complicado: "Me replanteo cosas"

El matrimonio se sincera en directo con Ion Aramendi durante el debate

Vanessa se sinceraba en el confesionario tras discusión con Javi: "Me siento muy sola"

Javier, agotado con el alto deseo sexual de Vanessa: "Cuanto más mayor se hace, peor va"

Vanessa y Javier no están pasando por su mejor momento en 'Gran Hermano' y, es que, tras tener una de sus discusiones más sonadas dentro de la casa de Guadalix, ella asegura que se está replanteando cosas y, ambos se han sincerado cómo nunca con Ion Aramendi en directo durante el debate.

Vanessa se confiesa, entre lágrimas, tras su enfado con Javier

Todo esto comenzaba cuando Vanessa, que no estaba pasando un buen día reclamaba a su marido que no había estado ahí para ella y salían los celos a relucir: "Estoy llorando como una imbécil y tú estas de risas con Violeta. Se acabó. Estoy harta de arrastrarme ya por ti". Javi no entendía nada y le preguntaba EL por qué de todo esto, pero ella se reiteraba: "No quiero saber nada de ti".

Tras este tenso momento, Vanessa se confesaba en el confesionario, sin poder parar de llorar: "Estoy muy triste, me siento muy sola. Le dije hoy que me encontraba un poco agobiada y él se fue, le veo de risas con Violeta, ¿de verdad? En estas situaciones yo me planteo si me merece o no la pena, pero yo no estoy dispuesta a estar mal. Si volviese atrás quizás no hubiese el casting con él, a veces siento que no nos hacemos bien el uno al otro".

"Le apetece cualquier cosa menos estar conmigo. No hay muestras de afecto, en mi relación no está la balanza igual con ese tema. No muestra ganas de tener sexo conmigo si no voy yo a él, es como si no fuera mi marido, es como si tuvieses un amigo con el que convives y te llevas bien. Yo me siento fatal", contaba ella.

Vanessa y Javi cuentan cómo se encuentran en directo

Después de saber cómo de tensa está la situación entre ellos, Ion Aramendi les preguntaba en directo por cómo se encuentran y lo que piensan tras todo lo ocurrido.

"Estoy mal con Javi, en todas las parejas hay luces y sombras", comenzaba diciendo Vanessa, que dejaba claro que "se sintió muy sola cuando lo necesitaba y cuando él tuvo que estar no estuvo".

“Mi padre decía: ‘la vida de casado no es la de enamorado’. Ella tiene su versión, yo tengo la mía. Hay que intentar llegar a un acuerdo, pero… no sé ni cómo explicarme”, era la respuesta de Javi cuando el presentador le preguntaba y, es que aseguraba que para él fue bastante más difícil esta situación: “Ella sabe que para mí era un día bastante difícil, pero lo dejé todo de lado y estuve con ella”.

Vanessa explicaba por qué su marido aseguraba que era un día complicado para él: “Él ha estado mal por otros motivos que no fue la discusión, el día de ayer tuvo una pérdida muy importante, pero siempre he estado a su lado, le dije que estaba bastante agobiada y me sentí muy sola”. Y, es que, lo que tiene muy claro Vanessa es que si ella ve a una persona mal no le dejaría sola en la vida: "Se trata de estar sola, saber que estoy jodida y tú estés en otro sitio”.

Javi, a Vanessa: "Hay cosas que yo jamás diría"

Lo que también tenía claro Javi es que no actuaría como lo había hecho ella: “Yo hay cosas que jamás diría, hay cosas que no se deberían decir. Jamás diría aquí dentro: de mí te olvidas, no me vuelves a ver, esos comentarios sobran”

Momento en el que ella dejaba completamente claro que “realmente se replantea cosas”. “Solo ves lo de los demás, no se trata del tema de la discusión en sí, me preocupa no sentirme apoyada. Estoy con alguien pero me siento más sola que nunca”, recalcaba Vanessa.

Palabras que dejaban completamente en ‘shock’ a Javi: ¿De verdad?. El que resoplaba mientras ella seguía explicándose: "Son 13 años y aquí no es fácil, todo se mangifica muchísimo, aquí es muy difícil de gestionarlo, los sentimientos son más incontrolables".