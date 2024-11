Gran hermano, en directo: empieza el lunes en Guadalix

08:26 H Empezamos

Buenos días! Aquí Ada en color con Óscar y Ruvens, que han vuelto a las andadas. Ruvens hace planes donde incluye a Maite y a Laura en Albacete. "Tú habla con Maite para que se haga mi amiga y yo también pueda ir", pide Óscar a lo que Ruvens le responde que él cree que ya lo son. Luego Ruvens se da cuenta de que Laura, en su despedida de anoche, "dijo Óscar y Ruvens, no Ruvens y Óscar" y que les llamó combo, no dúo ni pareja, sino combo. Óscar le recuerda que siempre que les dicen algo va primero Óscar y luego Ruvens, "como cuando nos gritaron". A Óscar lo de combo no le gusta, le recuerda a promociones de pizzas. Pero a Ruvens le encanta, le hace pensar en un surtido. Eso sí, Óscar aprovecha para insistir en que siempre dicen "Ruvens confía en Óscar" y no al revés, para incidir en que él no le ha traicionado nunca.

Parece que se deciden a irse a la cama. Ruvens comería algo, pero no hay nada. Miran en el almacén y el único pan que hay es de Maica. "Ése no, que es de Maica", Óscar defiende el pan y Ruvens le dice que prefiere irse a dormir con el estómago vacío.