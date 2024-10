Edi no da crédito y así reacciona la casa al enterarse de que Javi está salvado: "No me lo esperaba"

Javier era llamado al confesionario y, cuando ya no estaba en el salón, el resto podía ver los porcentajes para la expulsión y se daban cuenta de que solo son cinco los nominados . "No hay ningún error", les dejaba claro Jorge Javier Vázquez , que les explicaba el motivo: "Durante el debate se produjo una salvación y solo una persona lo sabía, pero tenía que mantener el secreto".

Muchos compañeros aplaudían esto, mientras Edi no podía evitar con un gesto de la cara dejar claro que no se esperaba esto para nada, lo que iba a explicar a Jorge Javier: "Me esperaba que él y yo fuéramos los porcentajes más altos, no me esperaba que sea el más bajo, simplemente es sorpresa".