La relación de Nerea y Luis toca fondo tras su enfrentamiento más tenso en 'Gran Hermano': "¡Si sigues así, no quiero estar contigo!"

Crisis total entre Nerea y Luis: desde la discusión por un tatuaje hasta las lágrimas de la joven en la casa de 'GH'

La convivencia hace estragos cada vez más para los dos concursantes, haciendo de todo 'un mundo' y con continuos choques

La madre de Nerea protege a su hija de las críticas: "Discuten por la convivencia"

La situación entre Nerea y Luis no puede estar más al límite en la casa de 'Gran Hermano'. La pareja de jóvenes discute absolutamente por todo y los enfrentamientos entre ellos se suceden continuamente. Tanto que hasta sus madres ya han dejado claro en alguna ocasión en el plató que la relación que tienen está abocada al fracaso.

Nerea le pedía a Luis que se tatuase su nombre y su ojo. Esto último, el concursante no lo veía: "Si me caso contigo lo hago. Pero los tatuajes, para mí, van a su ritmo". Unas palabras que no le gustaban nada a Nerea: "Pues hala, tira, por egoísta". Luis se hartaba y le señalaba que hará lo que le da la gana cuando le dé la gana, mientras que Nerea explicaba que ella se haría cualquier cosa por él, pero los tatuajes no le gustan.

Pero es que la desconfianza de Nerea es total: "Eso es porque no estás seguro de estar conmigo al 100%". Luis se desesperaba, cogía su almohada y se iba a la otra habitación. Una actitud que ya avisaba Nerea a sus compañeros de habitación, le saldría caro a su novio: "Como duerma por ahí toda la noche, que se olvide de mí". Pues bien, Nerea no tardaba en ir a buscar a Luis y en reprender duramente contra él: "¿Eres tonto? Es que pareces un niñato".

El brutal enfado de Nerea

A la joven le molestaba que hubiera ido al salón "para hacerse el gracioso" delante de los chicos. Mientras tanto, Luis optaba por no abrir la boca. "Me das pena, me pareces un tío inmaduro y no quiero estar con una persona así", comentaba la novia de Luis. Llegaba de nuevo la noche y Nerea respondía lo siguiente tras la pregunta de Luis de qué quiere hacer: "Pues no estar contigo...". "¿Lo quieres dejar?", preguntaba Nerea. "Como sigas así...", respondía Nerea.

Pero es que la convivencia está haciendo estragos en la relación de Nerea y Luis, que hacen de nada un problema y que les cuesta un mundo solucionarlo, además de que no dan con el origen de la discusión, entrando en un bucle continuo. Y por si fuera poco, Nerea le reprochaba a Luis que contase las cosas privadas de los dos al resto de concursantes. La entrada del joven al confe para desahogarse hacía estallar a Nerea: "¡Que estoy mal! ¡No lo aguanto! ¡Necesito que me tranquilices y te da igual todo!".

Y es que por mucho que lo han intentado arreglar, les ha resultado imposible. "Me hablas como una m***** y me siento fatal...", aseguraba Nerea, mientras que Luis le decía que no tiene nada de autocrítica. "Cuando tú lo haces está bien, pero cuando yo lo hago no está bien", apuntaba la pareja de Nerea. Luis se iba con el resto de chicos a jugar al voleibol y esto provocaba un gran enfado de Nerea.