Adara y Frigenti cargan contra Edi por sus declaraciones sobre Elsa tras su hora sin cámaras con Violeta

"Ojalá Eduardo este jueves en su casita y que vacile a Rita", ha tuiteado Adara al ver este vídeo, dejando claro que por declaraciones como esta no quiere al gallego dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Frigenti se ha mostrado de acuerdo con su examiga y ha pensado en Violeta al ver estas imágenes: "No hay nada más duro para alguien enamorado que su amante, después de hacer el amor, le diga que solo siente cariño y que no tiene sentimientos. Mucho peor es cuando minutos después de hacerlo, el amante se pone hablar de los pechos de otra persona con un compañero".