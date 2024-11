'La Gala de los Poderes', que se daba por primera vez en la historia de 'Gran Hermano', no iba a dejar indiferente a nadie y menos a los concursantes, que vivían una noche en la que cinco grandes poderes iban a ser los protagonistas y lo iban a cambiar todo, aunque la audiencia también iba a tener un papel muy importante en uno de los poderes.

Los que conseguían los cinco 'Superpoderes' eran Daniela, la que se hacía con el 'SuperBigbro' aunque todavía no lo sabe, además de Edi, Jorge, Juan y Manu los que tenían mucho que decidir durante la gala.

Jorge elige a Daniela para 'la nominación perpetua'

Jorge, que al escoger el objeto de las 'cadenas' conseguía el 'poder de la nominación perpetua', para el que daba el nombre de Daniela. "He estado nominada desde la primera vez que pisé esta casa, o sea que... gracias a España sigo aquí, gracias a los que me apoyáis fuera", era la primera reacción de ella.

Su compañero daba las explicaciones de su decisión, de la que apuntaba que "nunca ha tenido su contra y ella siempre ha sido la que le ha atacado, aunque Daniela no quería ni escucharle: "No te dirijas a mí, eres una persona victimista, falsa, has puesto patas arriba a mi mejor amiga aquí y no has sido capaz de decírselo. No me vuelvas a dirigir la palabra, me has dado la cadena perpetua estupendo, espero que la gente vea lo que eres".

Juan utiliza 'el poder del veto eterno' con Óscar

Juan eligía con 'el poder del veto eterno' que le había tocado a Óscar porque "no es una persona clara y ha hecho estrategias para nominarme". Del que aseguraba que no le gusta su forma de nominar: Yo voy con lo que siento".

Algo que enfadaba a su compañero, aunque se lo esperaba: "Sabía que me iba a caer a mí, ya no hay estrategias ni más nominaciones, gracias. No estoy contento de no poder nominarte. Más natural ya no puedo ser".

Edi decidía expulsar de manera fulminante a Maica

Edi, al enterarse de que tenía el 'poder de la expulsión fulminante' preguntaba si tenía que utilizarlo: "No considero que tenga el poder suficiente para hacer eso, por eso preguntaba si era obligatorio".

Aunque tenía claro su decisión al tener que hacerlo: "Decido expulsar a Maica. Yo no lo hago con gusto, lo siento. Considero que es la favorita para llevarse el premio y creo que en la casa se percibe que es la más fuerte, considero que la persona que tengo que escoger es ella. Me sabe fatal"

"Todo esto con por conspiraciones que entre ellos se hacen. No es justo, Edi me dijo que sentía que iba contra él y yo no he ido contra nadie. Solo he sido yo y me he abierto", respondía una Maica completamente rota, pero lo que no sabía es que la última palabra la tenía la audiencia, la que iba a tener que decidir si era expulsada definitiva o continuaba en la casa, como bien explicaba Jorge Javier: "Nunca quitaríamos este poder a la audiencia, a vosotros. La audiencia deberá ratificar esta decisión con una votación exprés y decidir si finalmente es expulsada o continúa en el concurso".

Maica, muy nerviosa en el confesionario esperaba a la votación exprés que se abría para que el público dijera su última palabra en esta expulsión, la que el presentador le comunicaba: "La audiencia ha decidido que debes continuar en 'Gran Hermano". Y que a ella le hacía estallar y llorar de felicidad: "Os quiero".

Manu 'resucita' a Laura y esta vuelve como concursante

Manu, que escogía la 'bombilla', no se esperaba que esto iba a tener el 'poder de la resurreción', con lo que había soñado esta semana poder volver a encontrarse con Laura.

Este, podía ver a los exconcursantes y tenía que tomar la decisión de cuál de ellos volvía a la casa como concursante. "¿Hay alguna duda?, preguntaba él, que dejaba claro que quería que Laura estuviera de nuevo dentro y ambos se daban un emotivo abrazo.

Todo esto sucedía en 'La gala de los poderes'

Jorge Javier Vázquez comenzaba la gala en medio del plató, acompañado de un maletín que guardaba los cinco grandes poderes, aunque uno ya lo adelatantaba en 'Gran Hermano: Límite 48 horas' y daba los detalles:

Estos son los cinco grandes poderes que podían conseguir los concursantes

El poder del veto eterno: el concursante que lograse este poder iba a poder vetar a un compañero para que no pueda volver a nominar nunca más en lo que queda de concurso.

El poder de la resurreción: quién consiguiera este poder iba a tener la oportunidad de resucitar a un expulsado como concursante de pleno derecho, no tendrá que esperar a la repesca. Algo que iba a suceder durante la gala.

El poder de la expulsión fulminante: uno de los concursantes podría expulsar a uno de sus compañeros de manera inmediata.

El poder de la nominación perpetua: el dueño de ese poder iba a poder dejar nominado a un compañero por siempre, hasta alcanzar el día de la proclamación de los finalistas.

El poder del 'SuperBigBro': el dueño de este poder podrá sacar, cada semana, a un compañero de la lista de nominados y será así hasta la proclamación de finalistas.

Los concursantes iban a tener que elegir un objeto, sin saber que entre ellos estaban en juego estos cinco 'Superpoderes' y el orden de las elecciones lo iba a decidir el azar: unas bolas con sus nombres que Jorge Javier iba a ir sacando en plató.

Los concursantes elegían los objetos

Poco a poco, los concursantes iban a ir entrando a la nave, donde donde se encontraban con 'El círculo del poder', formado por once objetos y Jorge Javier Vázquez les explicaba qué tenían que hacer: "A partir de ahora todo lo que ocurra aquí podrá cambiar vuestro concurso por completo, os enfrentáis a una decisión clave, podéis conseguir un poder único en la historia de 'Gran Hermano', tenéis que escoger un objeto. Elegid bien".

Adrián, que era la primera bola en salir era el que comenzaba a escoger y elegía la 'chistera'. Tras él, Manu que decidía quedarse con la 'bombilla'. Los siguientes nombres en salir eran el de Nerea, Daniela y Violeta, en este órden. La 'bota' era la elegida por Nerea, Daniela la 'sombrilla' y Violeta la 'reina del ajedrez'.

Tras esto, llegaba el turno de Luis, Juan y Jorge. 'El cáliz' era el objeto elegido por Luis. Juan quería a 'bandera roja' y Jorge escogía las 'cadenas'. Y, por último, Óscar, Maica y Edi. 'Señal de prohibido' era lo elegido por Óscar. Maica escogía el 'reloj de arena' y a Edi le quedaba el 'ventilador'.

Los poderes que escondía cada objeto

Jorge Javier Vázquez iba desvelando los poderes de cada uno de los objetos:

La 'sombrilla' de Daniela escondía el poder del 'SuperBigBro'. 'El ventilador' de Edi contenía 'El poder de la expulsión fulminante' . 'El poder de la nominación perpetua' estaba en las 'cadenas' de Jorge. Juan conseguía en su 'banderín rojo' 'el poder del veto eterno'. Y la 'bombilla' de Manu, que escondía el 'poder de la resurreción'.

Los objetos que no tenían ningún poder eran la 'reina del ajedrez' de Violeta, la 'chistera' de Adrián, la bota de Nerea, el 'prohibido' de Óscar, el cáliz de Luis y el reloj de arena de Maica.