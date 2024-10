Laura y Manu, muy juntos y al borde del beso mientras toman el sol

Una de las parejas que más están llamando la atención en 'Gran Hermano' es la que involucra a Laura y Manu. Su relación va como una montaña rusa. Un día pueden protagonizar uno de los besos más apasionados de esta edición y otras veces se distancian , ya sea para que ambos no se encuentren incómodos o para no se creen falsas ilusiones. Esta mañana han salido al jardín de la casa a tomar el sol y se les ha visto muy unidos y acaramelados. Incluso ha llegado a haber un momento de máxima tensión, aunque sin ningún beso.

"Te pega ser una avispa", le cuenta Manu a Laura mientras disfrutan del momento. Los concursantes hablan de las avispas y las abejas, ambos se encuentran apoyados muy juntos y sonriendo sin parar. De hecho, y durante unos segundos, se quedan mirándose fijamente y es Laura la que decide romper el silencio: "Pero no me mires así". El DJ pregunta por qué no puede y se quedan con los ojos clavados el uno con el otro.