Laura rompe a llorar en su curva de la vida al recordar la muerte de su hermana: "Tenemos un ángel en el cielo que nos cuida"

Por otra parte, Laura ha explicado que sufrió mucho por el divorcio de sus padres y por el acoso que recibió en el colegio: "Mis padres se separaron y me mudé con mi madre. A los diez u once años mi madre se mudó a México, entonces tomé la decisión de mudarme con mi padre y fue una de las épocas más dolorosas de mi vida".

"Él no lo sabe porque me daba mucha vergüenza decirlo. En quinto-sexto de primaria tuve una época donde recibía mucho 'bullying'. Preferí cambiar de vida. Me mudé con mi madre a México", ha comentado Laura entre lágrimas. Después de eso, Laura y su madre volvieron a España por "temas de trabajo".