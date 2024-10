La entrada de Elsa deja a todos 'en shock' en la casa: de sus palabras a Edi a sus ánimos a la 'habitación azul'

El 'Súper' y Jorge Javier Vázquez indicaron a los concursantes que permaneciesen "congelados pasase lo que pasase". Lo que sucedió a continuación fue que Elsa entró gritando "os quiero mogollón y os amo muchísimo" ; y aunque muchos de sus amigos no se movieron, sí que no pudieron controlar sus caras de emoción.

Elsa también se detuvo con Juan, Jorge, Adrián y Manu y dio consejos a Vanessa y Nerea. Con Óscar, la vasca aprovechó el momento para pedirle perdón: "Ha habido momentos que me he equivocado contigo. Me gustaría que tuviéramos una conversación fuera", comentó en sus disculpas. Por último y bajo la atenta mirada de Edi, Elsa animó a Violeta a que siguiese su corazón. Cuando Elsa abandonó el salón de la casa y los concursantes pudieron volver a moverse, muchos expresaron la emoción que tenían por haberla visto de nuevo. Edi, además, se lamentó por no haber podido "darle un abrazo y un beso".